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Вице-премьер Киргизии Асрандиев заразился коронавирусом 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
У вице-премьера Киргизии выявили COVID-19
Фото: РИА Новости
Коронавирус нашли у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства республики.
"У Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", — заявил представитель кабмина.
По его словам, вице-премьер продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения. Однако не сможет принять участие в церемонии принесения присяги членами правительства, которая запланирована на вторник. Также не будут участвовать в ней руководитель аппарата правительства-министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. Они находятся на самоизоляции как контактные лица.
Президент Киргизии 17 июня подписал указ о назначении Кубатбека Боронова новым премьер-министром. Этим же указом он утвердил и состав правительства. Предыдущий премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку по собственному желанию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Криминал , СНГ , Азамат Жаманкулов , РИА Новости , Кыргызстан
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