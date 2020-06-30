У вице-премьера Киргизии выявили COVID-19

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Коронавирус нашли у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства республики.

"У Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", — заявил представитель кабмина.

По его словам, вице-премьер продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения. Однако не сможет принять участие в церемонии принесения присяги членами правительства, которая запланирована на вторник. Также не будут участвовать в ней руководитель аппарата правительства-министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов , министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. Они находятся на самоизоляции как контактные лица.

Президент Киргизии 17 июня подписал указ о назначении Кубатбека Боронова новым премьер-министром. Этим же указом он утвердил и состав правительства. Предыдущий премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку по собственному желанию.

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