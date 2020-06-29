Меркель отказалась пожать руку Макрону

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Видео встречи публикует Deutsche Welle. Издание обращает внимание на то, как изменился дипломатический протокол вежливого приветствия — главы государств не пожимали друг другу руки, они несколько раз с улыбкой поклонились друг другу.

Отметим, что президент России Владимир Путин , напротив, не отказался от традиционного приветствия в день парада Победы в Москве. Российский лидер обменивался рукопожатиями и объятиями с иностранными гостями.

При этом при проведении парада были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.