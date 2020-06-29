Меркель отказалась пожать руку Макрону

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Меркель и Макрон не стали пожимать руки при первой с начала пандемии личной встрече 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые после начала пандемии коронавируса встретились лично.
Видео встречи публикует Deutsche Welle. Издание обращает внимание на то, как изменился дипломатический протокол вежливого приветствия — главы государств не пожимали друг другу руки, они несколько раз с улыбкой поклонились друг другу.
Отметим, что президент России Владимир Путин, напротив, не отказался от традиционного приветствия в день парада Победы в Москве. Российский лидер обменивался рукопожатиями и объятиями с иностранными гостями.
При этом при проведении парада были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Deutsche Welle , Германия , Франция
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