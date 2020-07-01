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Европа открыла внешние границы и отказалась пускать россиян 

Lenta.ru и ещё 2 12 минут назад
Европа открыла границы и отказалась пускать россиян
Фото: Enrique Calvo / Reuters
Европа с 1 июля открыла внешние границы для туристов нескольких стран и отказалась пускать россиян из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории государства. Информация об этом появилась на официальном сайте Совета Европы.
Согласно сообщению, со среды европейские страны должны постепенно начать снимать ограничения на поездки, введенные на фоне пандемии коронавируса, для жителей нескольких государств. В их числе оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.
Уточняется, что критерии, по которым отбирались государства для так называемого «зеленого» списка, включают не только эпидемиологическую обстановку, но также ограничительные меры, принятые для сдерживания распространения коронавируса.
Ранее в июне сообщалось, что Евросоюз счел США, Китай, а также Россию опасными странами из-за высоко уровня коронавирусной инфекции и временно не внес их в список государств, граждане которых могут посещать страны Европы уже с июля. Дипломаты заверили, что решение не является политизированным и основано на научных данных и стремлении обеспечить безопасность европейцев.
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В мире , ЕС , Совет Европы
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