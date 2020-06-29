Меркель объяснила отсутствие маски на публике 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила отсутствие у себя медицинской маски на публике. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, она придерживается рекомендаций медиков и надевает маску, когда в этом есть необходимость. Например, во время походов в магазин.

«Когда я иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся», — объяснила Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг.

Она добавила, что не раскрывает, когда и куда ходит за покупками. По ее словам, она соблюдает предписания института Роберта Коха , входящего в минздрав и следящего за эпидемиологической ситуацией.

23 июня вирусолог Кристиан Дростен предрек новую внезапную вспышку коронавируса в Германии. Специалист выразил сомнения, что через месяц «все будет так же мирно, как сейчас». По мнению Дростена, государству и обществу стоит соблюдать бдительность и осторожность, чтобы избежать новой волны заболевания.