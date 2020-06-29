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Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске 

РИА Новости 44 минуты назад
Меркель оправдалась за отсутствие маски
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что придерживается рекомендаций медиков и надевает маску, когда в этом есть необходимость, например во время походов в магазин.
"Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся. В противном случае вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками", — заявила она на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг, отвечая на вопрос, почему ее нельзя увидеть в маске.
Она добавила, что "конечно" соблюдает предписания института Роберта Коха, входящего в минздрав и следящего за эпидемиологической ситуацией. "Будут, конечно, и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске", — добавила канцлер.
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В мире , Роберт Кох , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , Минздрав РФ , Германия
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