«США утратили мировое лидерство»

Дмитрий Журавлев , являющийся политологом и директором Института региональных проблем, поделился своим мнением с изданием «Вечерняя Москва». По его словам, страны Европы просто привыкли к главенствующей роли США на мировой арене.

За Америкой и Великобританией еще остается роль финансовых центров планеты, но это лишь результат отлаженных коммуникаций. Доллар, скорее всего, будет некоторое время являться мировой валютой, но Америку постепенно оттеснят.

За первое место в мире, по мнению эксперта, будут бороться Китай и Индия. Обе страны постепенно набирают темп в развитии научной области, а также быстро завоевывают международные рынки. Журавлев считает, что Соединенные Штаты могли бы объединиться с Индией, однако не факт, что на такой альянс пойдут в Нью-Дели.