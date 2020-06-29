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Политолог заявил об утрате США мирового лидерства 

runews24.ru 1 час назад
«США утратили мировое лидерство»
Фото: Reuters
Дмитрий Журавлев, являющийся политологом и директором Института региональных проблем, поделился своим мнением с изданием «Вечерняя Москва». По его словам, страны Европы просто привыкли к главенствующей роли США на мировой арене.
За Америкой и Великобританией еще остается роль финансовых центров планеты, но это лишь результат отлаженных коммуникаций. Доллар, скорее всего, будет некоторое время являться мировой валютой, но Америку постепенно оттеснят.
За первое место в мире, по мнению эксперта, будут бороться Китай и Индия. Обе страны постепенно набирают темп в развитии научной области, а также быстро завоевывают международные рынки. Журавлев считает, что Соединенные Штаты могли бы объединиться с Индией, однако не факт, что на такой альянс пойдут в Нью-Дели.
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