В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии

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В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса в мире 

Вероника Полынина 14 минут назад
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, ситуация далека от завершения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть, где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», — приводит РИА «Новости» слова Гебрейесуса.
Глава ВОЗ напомнил, что 30 июня будет полгода с того дня, когда организация получила первое сообщение о вспышке коронавируса нового типа. Спустя полгода вирусом заразились 10 млн человек, умерли 500 тысяч заболевших.
Ранее, как сообщал «Рамблер», директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что COVID-19 возродился в 30 странах Европы после снятия ограничений, в 11 из них ситуация может снова привести к обрушению системы здравоохранения.
В мире , Видео , ВОЗ , РИА Новости
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