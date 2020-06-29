В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, ситуация далека от завершения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть, где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», — приводит РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

Глава ВОЗ напомнил, что 30 июня будет полгода с того дня, когда организация получила первое сообщение о вспышке коронавируса нового типа. Спустя полгода вирусом заразились 10 млн человек, умерли 500 тысяч заболевших.

Ранее, как сообщал «Рамблер», директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что COVID-19 возродился в 30 странах Европы после снятия ограничений, в 11 из них ситуация может снова привести к обрушению системы здравоохранения.