В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии

Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, заболеваемость ускоряется. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения", — сказал он.

"Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению, — отметил гендиректор. — Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется".

Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.