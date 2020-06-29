В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии

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Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется 

ТАСС 25 минут назад
Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, заболеваемость ускоряется. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения", — сказал он.
"Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению, — отметил гендиректор. — Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется".
Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.
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В мире , Видео , ВОЗ
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