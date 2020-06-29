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В ВОЗ заявили об ускорении распространения пандемии коронавируса 

RT на русском 28 минут назад
В ВОЗ заявили об ускорении распространения пандемии
Фото: Reuters
На глобальном уровне распространение пандемии коронавируса ускоряется, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, у вируса имеется «большое пространство для продвижения».
«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Он также анонсировал совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии COVID-19 на новом этапе.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 9,653 млн случаев коронавируса, умерли 491 тыс. человек.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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