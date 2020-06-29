«Лукашенко попросит помощи Путина»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату проведут во вторник, 30 июня, двустороннюю встречу. Лукашенко ранее говорил, что планирует обсудить с Путиным вмешательство извне в выборы в республике. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при этом отмечал, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Белоруссии, а Минск не представил аргументов вмешательства в процесс выборов со стороны РФ.

"Там прежде всего будет обсуждаться ситуация в Белоруссии. Связанная не столько с выборами, сколько с давлением на собственность российских корпораций. В частности, события вокруг Белгазпромбанка. Возможно, будет обсуждаться судьба другой российской собственности, а именно "Газпром трансгаз Беларусь", бывший Белтрансгаз, который был куплен за пять миллиардов долларов с лишним — тоже корпорацией Газпром", — сказал Безпалько РИА Новости.

Кроме того, по его прогнозу, президент Лукашенко, "будучи президентом Белоруссии, собирается остаться на этом посту на еще один срок, и он будет искать поддержки со стороны России, либо он будет ее просить, либо он будет ее требовать".

По оценке Безпалько, сейчас никакого российского вмешательства в белорусские выборы нет, а Лукашенко говорит о вмешательстве, "просто чтобы устранить конкурента с политической арены или хотя бы из предвыборной гонки".

"То, что Виктор Бабарико решил пойти кандидатом в президенты — это его личное решение. Более того, Виктора Бабарико далеко нельзя назвать пророссийским кандидатом… Российские элиты относятся очень сдержанно к белорусским выборам и предпочитают дождаться их результатов. А потом уже выстраивать отношения с тем лидером, который будет занимать пост президента", — считает эксперт.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который возглавлял ранее Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.

Сейчас расследование дела поручено КГБ, ДФР осуществляет оперативное сопровождение расследования. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что представители Белгазпромбанка начали готовить к вывозу из Белоруссии "мешки денег" и картины из своей корпоративной коллекции, и в Минске нужно было "пресечь эту акцию".