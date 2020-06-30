Трамп «отомстит» России

Известный американский сатирик продолжает высмеивать некомпетентность администрации Трампа . На сей раз он предполагает, что Трамп мог бы нанести России воистину страшный удар, если бы послал помогать Кремлю бороться с коронавирусом своего зятя и советника Кушнера

В ответ на спонсирование Россией нападений «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация, — прим. ред.) на американских солдат в Афганистане Дональд Трамп решил послать Джареда Кушнера в Кремль, чтобы он давал российским властям советы по борьбе с коронавирусом, подтвердил в понедельник Белый дом.

«Некоторые полагали, что президент не относится к деятельности русских всерьез, но принимаемые меры говорят сами за себя, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. — Президент выбирал из множества вариантов ответа и выбрал самый жесткий».

По данным источников в Белом доме, Трамп и его советники долго обсуждали, как отплатить русским, и сошлись на Кушнере только поздно вечером в воскресенье.

«Джаред Кушнер — самое страшное оружие в нашем арсенале, и решение применить его далось нам нелегко», — заметил один из советников президента.

Макинани утверждает, что Кушнер будет направлен в Кремль в понедельник днем и начнет консультировать Кремль по ИВЛ, защитному снаряжению и прочим вопросам, связанным с коронавирусом, уже во вторник.

«Он поставит Россию на колени», — отметила она.

Жестокая месть Трампа русским удивила в Вашингтоне многих, в том числе и знаменитого вирусолога Энтони Фаучи