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The New Yorker (США): Трамп намерен отомстить России, отправив Джареда Кушнера консультировать Кремль по борьбе с коронавирусом 

ИноСМИ и ещё 5 6 часов назад
Трамп «отомстит» России
Фото: Reuters
Известный американский сатирик продолжает высмеивать некомпетентность администрации Трампа. На сей раз он предполагает, что Трамп мог бы нанести России воистину страшный удар, если бы послал помогать Кремлю бороться с коронавирусом своего зятя и советника Кушнера.
В ответ на спонсирование Россией нападений «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация, — прим. ред.) на американских солдат в Афганистане Дональд Трамп решил послать Джареда Кушнера в Кремль, чтобы он давал российским властям советы по борьбе с коронавирусом, подтвердил в понедельник Белый дом.
«Некоторые полагали, что президент не относится к деятельности русских всерьез, но принимаемые меры говорят сами за себя, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. — Президент выбирал из множества вариантов ответа и выбрал самый жесткий».
По данным источников в Белом доме, Трамп и его советники долго обсуждали, как отплатить русским, и сошлись на Кушнере только поздно вечером в воскресенье.
«Джаред Кушнер — самое страшное оружие в нашем арсенале, и решение применить его далось нам нелегко», — заметил один из советников президента.
Макинани утверждает, что Кушнер будет направлен в Кремль в понедельник днем и начнет консультировать Кремль по ИВЛ, защитному снаряжению и прочим вопросам, связанным с коронавирусом, уже во вторник.
«Он поставит Россию на колени», — отметила она.
Жестокая месть Трампа русским удивила в Вашингтоне многих, в том числе и знаменитого вирусолога Энтони Фаучи.
«Я знаю, что русские — наши враги, но не уверен, что желаю им Джареда Кушнера», — признался он.
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Комментарии 11
В мире , Безопасность , Человек года , Коронавирус , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , Талибан , Администрация США
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