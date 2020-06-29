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Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ 

РИА Новости 1 час назад
Раскрыто отношение украинцев к сотрудничеству с МВФ
Фото: РИА Новости
Число жителей Украины, которые считают, что не стоит продолжать сотрудничество с МВФ и брать новые кредиты, превысило 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно результатам опроса, опубликованным в понедельник на сайте КМИС, в июне 24% жителей Украины придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты (в апреле 32%). Против сотрудничества и получения новых кредитов высказался 61% респондентов в июне (апрель 46%). Остальные затруднились с ответом.
Опрос проводился КМИС с 20 по 23 июня методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Решение Совета директоров МВФ об одобрении новой 18-месячной программы stand-by и выделении первого транша по программе в размере 2,1 миллиарда долларов было принято в июне. Наличие такой программы предоставило возможность получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.
Глава минфина Украины Сергей Марченко ранее заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.
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В мире , Социология , Кристалина Георгиева , Сергей Марченко , ЕС , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , Минфин
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