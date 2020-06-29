Раскрыто отношение украинцев к сотрудничеству с МВФ

Число жителей Украины , которые считают, что не стоит продолжать сотрудничество с МВФ и брать новые кредиты, превысило 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, опубликованным в понедельник на сайте КМИС, в июне 24% жителей Украины придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты (в апреле 32%). Против сотрудничества и получения новых кредитов высказался 61% респондентов в июне (апрель 46%). Остальные затруднились с ответом.

Опрос проводился КМИС с 20 по 23 июня методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Решение Совета директоров МВФ об одобрении новой 18-месячной программы stand-by и выделении первого транша по программе в размере 2,1 миллиарда долларов было принято в июне. Наличие такой программы предоставило возможность получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.

Глава минфина Украины Сергей Марченко ранее заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка , а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.