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Трех подростков расстреляли в ответ на вопрос о росте 

Lenta.ru 56 минут назад
Трех подростков расстреляли в ответ на вопрос о росте
Фото: CBS Chicago / YouTube
В районе Саут-Шор в Чикаго 19-летний Ларой Баттл расстрелял трех подростков после того, как они поинтересовались и спросили его рост. Двое погибших — 17-летний Джасен Фрэнсис и 16-летний Чарльз Райли. Об этом в интервью ABC7 рассказал заместитель начальника детективов Брендан Денихан.
По его словам, все произошло 20 июня в 17 часов вечера. Подростки направились в магазин, чтобы приобрести конфеты.
Предполагается, что между Баттлом и подростками завязался разговор, во время которого они спросили, какого парень роста. После этого обвиняемый расстрелял их. Фрэнсиса ранили в спину, грудь и левую руку, Райли — в спину и левую ногу. Обоих госпитализировали в больницу Чикагского университета, там они и скончались.
«Они надеялись когда-нибудь стать такими же высокими, как и он. Но теперь, к сожалению, мы никогда не сможем увидеть их в полный рост», — заявил замначальника детективов в Чикаго.
Обвиняемый выстрелил около девяти раз, предполагают полицейские, так как на месте происшествия было найдено такое же количество гильз.
Баттла арестовали после того, как полицейские просмотрели записи видеонаблюдения. Уточняется, что ранее мужчину привлекали к ответственности за незаконное использование и хранение оружия. В настоящее время ему предъявлены обвинения за двойное убийство.
26 июня комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что в скором времени система уголовного правосудия США развалится, так как по всей стране резко выросло число массовых расстрелов и убийств. Он сказал, что многие уголовные дела остались отложенными на потом, нерасследованными и замороженными. При этом, отметил он, каждое дело представляет собой потерпевшего и обвиняемого, которого так и не привлекли к ответственности.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Чикаго
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