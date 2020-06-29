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На Украине заявили о процветающем «дерибане» 

Мария Иванова 14 минут назад
Советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский назвал главной проблемой страны не коррупцию, а узаконенный «дерибан». Об этом сообщает «Главред».
«В современном мире люди научились обворовывать государство абсолютно законными методами. Через кредиты. Через выведенные дивиденды. Через покупку дешевых активов», — заявил Вернивский.
Он назвал самым простым «законным» способом обмануть государство создание банковского кризиса, в результате которого обесцениваются активы, и последующую скупку этих активов.
«Не верите. Посмотрите, по каким ценам пытаются приватизировать предприятия. Посмотрите, по каких ценам продаются с молотка активы банков. Готов поспорить, что землю после введения рынка земли так же скупят за бесценок», — заявил экономист.
Он добавил, что получившие прибыль на Украине предприятия на законных основаниях выводят ее за рубеж, а введение рыночных цен на «коммуналку» приносит частным компания огромную выгоду, но не улучшает изношенную инфраструктуру.
«Государство нанимает людей, платит огромные зарплаты без четкого понимания какую они выгоду должны создать. Они через свои решения также участвуют в воровстве. <…> И это все законный дерибан государства», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «для старых политиков коррупция — как вода для рыбы». Он обещал, что украинцам будут платить за донесения на коррупционеров.
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В мире , Владимир Зеленский
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