Россию попросили вмешаться в конфликт в Ливии

Ливийские племена выступают за то, чтобы Россия играла еще более значимую роль в разрешении конфликта в Ливии , заявил РИА Новости вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии, который поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА), ас-Сенуси аль-Халик.

Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.

"Мы надеемся, что у России будет более значимая и существенная роль", — сказал ас-Сенуси аль-Халик.

По словам одного из лидеров ливийских племен, "позиция РФ по Ливии сильна и отвечает интересам ливийского народа".

"Русские, если они твои союзники, то это сильные союзники. Также у русских большой опыт. Большинство оружия в Ливии — это оружие, произведенное в России (большое количество вооружений легально поставлялось в Ливию ещё со времён СССР, оно до сих пор используется — ред.). Мы извлекаем пользу из того, что Ливия имеет сильного союзника", — заявил вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии.

Ливийские племена — одна из трех основных политических сил в стране, наряду с западным правительством в Триполи и восточным в Тобруке/Бенгази, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.