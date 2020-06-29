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Ливийские племена предрекли войну на месторождениях нефти в стране 

News.ru и ещё 4 58 минут назад
Ливийские племена предрекли войну на месторождениях
Фото: globallookpress.com
Боевые действия могут начаться на территории ливийских месторождений нефти, если до них доберутся протурецкие группировки, рассказал вице-председатель Верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик.
Если турки направятся к нефтяным месторождениям, то — я подчеркиваю — вся молодежь Ливии придёт на базы по военной подготовке и мы станем свидетелями войны на месторождениях, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что из-за войны может быть уничтожена инфраструктура нефтедобывающей отрасли, и пострадают всё население республики.
Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран Правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем противостоит армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативным властям страны.
В Каире (Египет) 6 июня 2020 года глава Арабской Республики Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси переговорил с Хафтаром и руководителем заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. После встречи Ас-Сиси заявил о «каирской инициативе», включающей в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия урегулирования конфликта. Инициативу поддержали РФ, США и ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Ливийский конфликт начинает перерастать в мировую войну. Такое мнение выразили журналисты из разных СМИ мира. По их мнению, на это указывает то, что всё больше стран начинают участвовать в военном конфликте в Ливии и подтягивают свои войска.
После инцидента у берегов Ливии между военными фрегатами Турции и Франции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о специальном расследовании произошедшего. А Минобороны Франции призвало предпринять какие-то действия в связи с турецким присутствием в Ливии.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси выразил готовность к вторжению в соседнюю республику. Лидер отметил, что его войска готовы остановить продвижение турецких войск к городу Сирт. Он подкрепил свои слова тем, что направил авиацию в небо над бывшей Джамахирией. После этого в США призвали всех участников вооружённого конфликта в Ливии прекратить боевые действия и приступить к переговорам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа сирийских племён выступила с критикой российской политики. Лидеры кланов, которые проживают на северо-востоке Арабской Республики, объявили о своём несогласии с тем, что местная молодёжь становится объектом вербовки для боевых действий в Ливии. Москву обвиняют в наборе сирийских наёмников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
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В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Йенс Столтенберг , Муаммар Каддафи , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости , Ливия
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