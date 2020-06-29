Макрон поддержал изменение конституции Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 29 июня, поддержал идею внести изменения в конституцию страны. Уточняется, что речь идет о новых обязательствах, направленных на защиту экологии.

Соответствующее заявление Макрон сделал во время своего выступления перед участниками Гражданского конвента по климату. Президент Франции сообщил, что полностью согласен с предложениями включить в первую статью конституции страны обязательства по борьбе за биологическое разнообразие, а также против изменения климата.

Эммануэль Макрон полагает, что вышеуказанный вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, после чего его следует вынести на референдум.