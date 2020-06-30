Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парламенте Молдовы оппозиция стала большинством 

Lenta.ru и ещё 3 51 минуту назад
В парламенте Молдовы оппозиция стала большинством
Фото: РИА Новости
Партия президента Молдовы Игоря Додона потеряла еще один мандат в парламенте. Врач Штефан Гацкан, ставший депутатом по результатам недавних довыборов в одном из одномандатных округов, перешел к оппозиционной группе Pro Moldova. Об этом сообщает портал point.md. Таким образом, теперь оппозиция составляет в местном парламенте большинство.
«Бесконечные политические войны, серьезные ошибки в управлении страной, непрофессиональные решения, отсутствие смелости и даже ложь, допускаемая во время управления кризисом COVID-19, заставили меня отстраниться от действий, которые выходят за рамки интересов граждан и государства», — объяснил свое решение Гацкан.
Во лжи об эпидемиологической ситуации в стране правящую партию и президента ранее обвиняли и другие представители оппозиции. Заболеваемость и смертность от коронавируса в стране в последнее время неуклонно росла, а по уровню заражений среди врачей Молдова с самого начала эпидемии занимала одно из первых мест в Европе.
Также оппозиция обвиняла президента в фальстарте предвыборной кампании — президентские выборы в стране назначены на 1 ноября 2020 года, а Игорь Додон уже активно ездит по стране, и пользуется для агитации административным ресурсом. Впрочем, как утверждают аналитики, шансы на победу у него невелики. И чем больше в стране усугубляется политический и экономический кризис, тем меньше эти шансы становятся, считают наблюдатели.
На фоне кризиса в Кишиневе давно говорят и о необходимости отставки правительства, состоящего из ставленников Партии социалистов. Накануне этот вопрос обсуждался на встрече депутатов группы Pro Moldova и оппозиционной партии «Шор». Многие наблюдатели считают это событие началом официальных переговоров о смене кабмина.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Путин обратится к россиянам Путин обратится к россиянам Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
В мире , Ситуация в мире , Число заразившихся , Игорь Додон , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Москва больше не готова платить за «дружбу и братство»
Москва больше не готова платить за «дружбу и братство»
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение