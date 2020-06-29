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Тегеран требует от Интерпола задержания Трампа за убийство Сулеймани 

ТАСС и ещё 4 57 минут назад
Тегеран требует от Интерпола задержания Трампа
Фото: © EPA-EFE/Erin Schaff/POOL
Судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник прокурор Тегерана Али Мехр.
"Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани", — цитирует его агентство IRNA.
Прокурор добавил, что судебные власти "издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол".
По его словам, "упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности".
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Интерпол , ИА IRNA , Иран , США , Тегеран
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