Тегеран требует от Интерпола задержания Трампа

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"Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани", — цитирует его агентство IRNA.

Прокурор добавил, что судебные власти "издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол".

По его словам, "упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности".