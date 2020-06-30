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В Таиланде появились в продаже пирожные в виде модели коронавируса 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Таиланде начали продавать пирожные в форме коронавируса
Фото: AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha
Несколько небольших семейных предприятий, владеющих уличными лотками по продаже традиционных тайских сладостей, начали продавать в Бангкоке "пирожное-коронавирус", сообщает во вторник таиландский телеканал TNN24.
Пирожное, состоящее из двух сложенных вместе традиционных для Таиланда мягких полусферических корзиночек из рисовой муки с запеченным в них кокосовым молоком, стали производить из муки черного и красного риса, и снабдили "короной" из жареной тыквенной, картофельной и тапиоковой соломки, придав пирожному вид известной всем в мире модели коронавируса, которую ежедневно можно увидеть по телевидению в передачах о пандемии, сообщает телеканал.
Предприимчивые кондитеры начали завоевывать рынок со спальных районов на окраинах таиландской столицы, и к их лоткам немедленно выстроились длинные очереди, говорится в репортаже телеканала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Другое , Таиланд
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