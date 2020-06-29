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Россия опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына 

Lenta.ru и ещё 8 51 минуту назад
Россия опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора опроверг слухи о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.
«Я уверен, что это безосновательные слухи, которые никакой почвы под собой не имеют», — сказал дипломат. Он отметил, что не существует никаких оснований для разговоров о том, что сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон готовят на место руководителя КНДР.
26 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил, что у них есть подозрения относительно здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Таро не уточнил, какие именно проблемы у главы КНДР, отметив, что ему «не разрешено обсуждать вопросы разведки».
При этом министр обороны рассказал, что на территории Северной Кореи замечены «странные перемещения», которые, по его мнению, могут быть связаны со стараниями Кима не заразиться коронавирусом, который все-таки существует в стране, несмотря на его отрицание.
17 июня появились очередные слухи об исчезновении северокорейского лидера Ким Чен Ына: он не появлялся на публике больше недели. Последний раз он присутствовал на заседании Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи 7 июня, в то время как его сестра Ким Ё Чжон почти каждый день выступает с заявлениями, осуждающими действия Южной Кореи.
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Комментарии
В мире , Политика , Александр Мацегора , Чен Ким , КНДР
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