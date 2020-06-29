Европарламент выставил себя на посмешище

Бывшая министр культуры и демократии Алис Ба Кунке (Alice Bah Kuhnke) стала одним из инициаторов резолюции ЕС по движению Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

Резолюция осуждает полицейский произвол и «структурный расизм» в США , а также «провокационную риторику» президента США Дональда Трампа , который пригрозил ввести войска, если «демонстрации» не прекратятся.

Но Трамп имел в виду отнюдь не мирных демонстрантов — его заявление призвано положить конец буйным беспорядкам, от которых страдают ни в чем не повинные чернокожие из бедных районов, где заправляют демократические политики, палец о палец не ударившие, чтобы им помочь. Процветают вандализм и разруха, а магазины разворовывают. Что же Трамп делает не так?

Еще можно полюбопытствовать, где был ЕС, когда то же самое происходило при Бараке Обаме ? Когда были застрелены чернокожие Трейвон Мартин, Филандо Кастилия, Эрик Гарнер Майкл Браун . Но резолюция ЕС с осуждением «структурного расизма» и полицейского произвола появилась только сейчас. Для ЕС важно бороться лишь с тем расизмом, который происходит в демократической стране при республиканском президенте-консерваторе.

В то же самое время перед китайской диктатурой ЕС лебезит и раболепствует. Куда же запропастилось осуждение ЕС, когда Китай унижал африканцев во время пандемии covid-19, выселяя их из их домов, выставляя их из отелей и заставляя ночевать на улице?

Вместо этого ЕС поддерживает крайне левое движение, которое хочет упразднить полицию и чьи основатели открыто признают себя «профессиональными марксистами». Одна из основательниц Патрисса Каллорс (Patrisse Cullors) даже признала, что среди важнейших целей Black Lives Matter — прогнать Дональда Трампа из Белого дома. Таким образом, мы наблюдаем движение с четкими политическими мотивами. Одними правами человека дело не ограничивается — это пагубный, разрушительный активизм под легальным прикрытием.

Активисты Black Lives Matter сносят в США исторические памятники: статуи не только конфедератов, но и отцов-основателей вроде Джорджа Вашингтона Томаса Джефферсона . В Европе сторонники движения объявили расистом Уинстона Черчилля , а в Швеции председатель громогласной Национальной ассоциации афрошведов хочет избавиться от памятника естествоиспытателю Карлу Линнею. У этих требований нет ничего общего с борьбой с реальным расизмом — это лишь предлог для возвращения революционного ревизионизма и пересмотра истории.

Всё это мы это уже видели в XX веке. В нацистской Германии велась борьба с «дегенеративным» искусством, в коммунистическом Китае произошла культурная революция. В наши дни тот же дух скрывается под предательской личиной политики идентичности.

Таким образом, Black Lives Matter — движение нездоровое и несовместимое с демократическими идеалами.

И тем не менее Европарламент наивно решил его поддержать. Причем в момент, когда надвигается истинный тоталитаризм в лице Китая и воинствующего ислама, и исконные земли демократического мира, США и Европа, должны объединиться, если, конечно, мы хотим сохранить наследие западной цивилизации, веру в человеческое достоинство и право людей самим выбирать себе правителей.

В этот животрепещущий момент ЕС решил вбить клин в жизненно важный трансатлантический альянс демократии и терпимости.

Одно дело, если бы резолюцию поддержала горстка левых партий. Но речь идет о депутатах от крупных, авторитетных партий, которые претендуют на осведомленность и считают себя сведущими. Увы, они демонстрируют лишь невежество и близорукость.

Легитимность ЕС от этого несомненно пострадает. Не только в глазах американского президента, который не лезет за словом в карман в Твиттере, но и в глазах многих европейцев, которые хотели бы, чтобы Евросоюз занимался реальными проблемами вместо символических.

С расизмом во всех видах следует бороться самыми решительными методами. Но это вовсе не то, чем занимается Black Lives Matter — или ЕС со своей резолюцией.