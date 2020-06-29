Европарламент выставил себя на посмешище

Бывшая министр культуры и демократии Алис Ба Кунке (Alice Bah Kuhnke) стала одним из инициаторов резолюции ЕС по движению Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
Резолюция осуждает полицейский произвол и «структурный расизм» в США, а также «провокационную риторику» президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести войска, если «демонстрации» не прекратятся.
Но Трамп имел в виду отнюдь не мирных демонстрантов — его заявление призвано положить конец буйным беспорядкам, от которых страдают ни в чем не повинные чернокожие из бедных районов, где заправляют демократические политики, палец о палец не ударившие, чтобы им помочь. Процветают вандализм и разруха, а магазины разворовывают. Что же Трамп делает не так?
Еще можно полюбопытствовать, где был ЕС, когда то же самое происходило при Бараке Обаме? Когда были застрелены чернокожие Трейвон Мартин, Филандо Кастилия, Эрик Гарнер и Майкл Браун. Но резолюция ЕС с осуждением «структурного расизма» и полицейского произвола появилась только сейчас. Для ЕС важно бороться лишь с тем расизмом, который происходит в демократической стране при республиканском президенте-консерваторе.
В то же самое время перед китайской диктатурой ЕС лебезит и раболепствует. Куда же запропастилось осуждение ЕС, когда Китай унижал африканцев во время пандемии covid-19, выселяя их из их домов, выставляя их из отелей и заставляя ночевать на улице?
Вместо этого ЕС поддерживает крайне левое движение, которое хочет упразднить полицию и чьи основатели открыто признают себя «профессиональными марксистами». Одна из основательниц Патрисса Каллорс (Patrisse Cullors) даже признала, что среди важнейших целей Black Lives Matter — прогнать Дональда Трампа из Белого дома. Таким образом, мы наблюдаем движение с четкими политическими мотивами. Одними правами человека дело не ограничивается — это пагубный, разрушительный активизм под легальным прикрытием.
Активисты Black Lives Matter сносят в США исторические памятники: статуи не только конфедератов, но и отцов-основателей вроде Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона. В Европе сторонники движения объявили расистом Уинстона Черчилля, а в Швеции председатель громогласной Национальной ассоциации афрошведов хочет избавиться от памятника естествоиспытателю Карлу Линнею. У этих требований нет ничего общего с борьбой с реальным расизмом — это лишь предлог для возвращения революционного ревизионизма и пересмотра истории.
Всё это мы это уже видели в XX веке. В нацистской Германии велась борьба с «дегенеративным» искусством, в коммунистическом Китае произошла культурная революция. В наши дни тот же дух скрывается под предательской личиной политики идентичности.
Таким образом, Black Lives Matter — движение нездоровое и несовместимое с демократическими идеалами.
И тем не менее Европарламент наивно решил его поддержать. Причем в момент, когда надвигается истинный тоталитаризм в лице Китая и воинствующего ислама, и исконные земли демократического мира, США и Европа, должны объединиться, если, конечно, мы хотим сохранить наследие западной цивилизации, веру в человеческое достоинство и право людей самим выбирать себе правителей.
В этот животрепещущий момент ЕС решил вбить клин в жизненно важный трансатлантический альянс демократии и терпимости.
Одно дело, если бы резолюцию поддержала горстка левых партий. Но речь идет о депутатах от крупных, авторитетных партий, которые претендуют на осведомленность и считают себя сведущими. Увы, они демонстрируют лишь невежество и близорукость.
Легитимность ЕС от этого несомненно пострадает. Не только в глазах американского президента, который не лезет за словом в карман в Твиттере, но и в глазах многих европейцев, которые хотели бы, чтобы Евросоюз занимался реальными проблемами вместо символических.
С расизмом во всех видах следует бороться самыми решительными методами. Но это вовсе не то, чем занимается Black Lives Matter — или ЕС со своей резолюцией.