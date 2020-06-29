Польша не смогла выбрать президента

Действующий президент Польши Анджей Дуда не смог переизбраться в первом туре голосования, прошедшем 28 июня. Теперь судьбу кресла главы государства поляки будут решать 12 июля. Во втором туре консерватор Дуда встретится с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, отличающимся либеральными взглядами, но оба кандидата имеют свои недостатки в глазах избирателей.

В Польше подводят итоги президентских выборов, на который вышли 11 кандидатов. По данным экзит-поллов, избежать второго тура действующим властям избежать не удалось.

По данным экзитпола, действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8% голосов, кандидат от оппозиции — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 30,4%.

Они достаточно серьезно оторвались от ближайшего преследователя независимого кандидата Шимона Холовни (13,3%), на четвертом месте — Кшиштов Босак от объединения националистов и евроскептиков (7,4%). Остальным кандидатам не удалось преодолеть рубеж 3%.

Явка, по этим же данным, составила почти 63%. При этом предварительные итоги, публикуемые Варшавой, в целом подтверждают корректность результатов, которые дают социологи.

Изначально политологи прогнозировали, что исход голосования не удастся решить в один тур. Так же, как наблюдателям было очевидно, что участниками второго тура станут Анджей Дуда (кандидат от партии «Право и справедливость» ) и Рафал Тшасковский («Гражданская платформа»). Теперь вопрос, кто станет президентом Польши на следующие пять лет, решится 12 июля.

Изначально выборы должны были пройти в мае, но из-за неблагоприятной обстановки по распространению коронавируса в Польше, голосование пришлось отменить, хотя дискуссии о возможности организации выборов — вплоть до возможности голосовать по почте — шли практически до последнего. Тогда, правда, этому воспротивились сотрудники почтовой службы — они просто беспокоились о своем здоровье.

Выборы в мае были выгодны Дуде: он пользовался достаточной поддержкой, чтобы переизбраться президентом уже в первом туре. На руку ему, как ни странно, играла ситуация с коронавирусом — на фоне ситуации в других европейских странах положение в Польше казалось более выигрышным. Кроме того, в условиях внешней и довольно неожиданной угрозы (как пандемия) польское общество оказалось вполне склонно сплотиться вокруг действующих властей.

Сейчас же ситуация изменилась. Сначала к Дуде появились вопросы после того, как Варшаве все же не удалось сдержать натиск коронавируса, после — скандал, вызванный подозрительными госконтрактами на закупки медоборудования.

Коронавирус также усилил тенденцию на обострение экономических проблем, существующих в Польше. Поэтому электоральная база, на которую мог опереться Дуда, оказалась несколько размыта.

Примечательно, что Тшасковский как кандидат на пост президента Польши появился уже тогда, когда выборы были перенесены на июнь. Изначально гражданскую платформу должна была представлять вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска. Однако она не смогла пройти избирательную кампанию ровно, и на ее финише имела крайне посредственные рейтинги, а завершающим аккордом стал ее призыв игнорировать выборы. Тогда эксперты были практически уверены, что сильного кандидата оппозиция представить не смогла.

«Гражданская платформа», воспользовавшись переносом выборов, пошла на замену кандидата. Представлять партию стал Рафал Тшасковский, и это оказалось действенным решением.

Еще до первого тура голосования социологи предсказывали, что главными претендентами на прохождение во второй тур станут действующий глава государства и мэр Варшавы с результатами около 40% и 30% соответственно. И этому есть свое объяснение.

«Тшасковского не нужно было никому представлять или как-то раскручивать. Он молодой, современный, идеальный кандидат для либералов. При этом можно говорить и о своеобразном эмоциональном шантаже избирателей других сил — слабых левых, аграриев, сторонников независимых кандидатов: Тшасковского позиционируют в качестве единственного кандидата, способного победить «Право и справедливость», и поэтому голосовать за него нужно, несмотря на все идеологические различия», — цитирует «Би-би-си» польского политолога Мацея Петровского.

В итоге два кандидата — от власти и оппозиции — делят электорат, который в целом придерживается разных парадигм во взглядах на политику. Дуда играет на поле консервативных избирателей, которые ищут во власти защиты традиционных ценностей. Тшасковский претендует на голоса тех, кто является сторонником либеральных взглядов. Именно это разделение вызывает сложности в дальнейшем прогнозировании. Пока что неясно, как распределятся голоса тех кандидатов, которые выбыли из гонки. Все же и Дуда, и Тшасковский имеют существенные недостатки в глазах этой доли избирателей: президент выглядит слишком консервативным, мэр Варшавы — слишком либеральным.

И действительно, если верить данным социологов, за Дуду отдавали голоса жители малых городов и сел. Крупные же города отдавали предпочтение Тшасковскому.

Нынешние промежуточные результаты лишь фиксируют, что в Польше все же закрепляется формально сложившаяся двухпартийная система — «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» поочередно сменяют друг друга последние 15 лет. И это также осложняет положение обоих кандидатов — у каждой из политических сил сложилась достаточно жесткая репутация, а потому перетянуть голоса других партий окажется затруднительным.

Появившийся к настоящему моменту соцопрос свидетельствует, что Дуде удастся победить во втором туре с минимальным перевесом. Телеканал TVP представил данные исследования, согласно которым Дуда во втором туре наберет 50,9%, а Тшасковский — 49,1%. Лаборатория Kantar дает несколько другие, но схожие цифры — 45,5% за Дуду и 44,7% за Тшасковского.

Так или иначе, пока что эти данные не отражают картину реальных настроений избирателей к 12 июля, поскольку кандидаты еще не приступили ко второй фазе избирательной кампании.