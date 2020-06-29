Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео 

В ООН разбираются в ситуации с сотрудниками организации, которые занялись сексом в служебном автомобиле. Непристойное поведение коллег, предположительно задействованных в Операции организации по поддержанию мира, базирующейся в Иерусалиме, попало в объектив камеры очевидца. Ролик был опубликован в Twitter.
На записи мужчина в белой футболке и женщина в красном платье на заднем сиденье служебной машины, за рулем которой находится водитель, совершают половой акт. В ООН уже прокомментировали пикантную ситуацию: представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик назвал поведение сотрудников «отвратительным» и подчеркнул, что оно идет вразрез со всем, за что выступает организация.