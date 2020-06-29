Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео 

Алевтина Жаркова 13 минут назад
В ООН разбираются в ситуации с сотрудниками организации, которые занялись сексом в служебном автомобиле. Непристойное поведение коллег, предположительно задействованных в Операции организации по поддержанию мира, базирующейся в Иерусалиме, попало в объектив камеры очевидца. Ролик был опубликован в Twitter.
На записи мужчина в белой футболке и женщина в красном платье на заднем сиденье служебной машины, за рулем которой находится водитель, совершают половой акт. В ООН уже прокомментировали пикантную ситуацию: представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик назвал поведение сотрудников «отвратительным» и подчеркнул, что оно идет вразрез со всем, за что выступает организация.
В мире , Ближний Восток , Видео , Общество , Антониу Гутерриш , Стефан Дюжаррик , ООН , Иерусалим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Видео
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение