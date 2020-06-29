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Названа угроза от биолабораторий США на Украине и в Грузии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названа угроза от биолабораторий США
Фото: Joerg Koch / Getty Images
Безопасность американских биолабораторий в Грузии и на Украине вызывает обеспокоенность в связи с проблемами государственного управления в этих странах. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.
«Ситуация, в которой оказался весь мир, высветила другую проблему — размещение на территории некоторых стран, граничащих с государствами СНГ, биолабораторий, принадлежащих зарубежным, чаще всего зарубежным ведомствам и фондам», — отметил Новиков.
Он назвал угрозу от деятельности биолабораторий, расположенных в Грузии и на Украине. По его словам, при определенных обстоятельствах существуют риски утечек биоматериалов. Это не относится к терроризму, но возможны угрозы негативных последствий, как и в любом высокотехнологичном процессе, отметил Новиков.
«Собственно говоря, опыт настоящей пандемии может дать представление о последствиях утраты или неконтролируемой утечки биоматериалов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека», — резюмировал руководитель АТЦ СНГ.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва озабочена активностью в американских лабораторий «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. Под видом борьбы с эпидемией там проводят опасные эксперименты, сказал он.
8 июня по поводу деятельности биолабораторий забеспокоились и в Верховной Раде Украины. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин уверен, что они занимаются разведкой и «деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».
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Комментарии
В мире , Кавказ , Украина , Ренат Кузьмин , Андрей Новиков , Александр Лукашевич , ОБСЕ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Грузия , США
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