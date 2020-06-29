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Вербовщики террористов призывают распространять коронавирус в общественных местах 

ТАСС и ещё 3 6 часов назад
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вербовщики призывают новых членов международных террористических организаций (МТО) к максимальному распространению коронавируса в общественных местах и госучреждениях. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.
"Пока государства борются за медицинскую и эпидемиологическую безопасность, ставя в качестве ключевой цели спасение жизни и здоровья своих граждан, вербовщики международных террористических группировок не просто используют и без того сложную ситуацию, привлекая новых «солдат джихада», но и распространяют призывы к максимальному распространению инфекции СOVID-19 заболевшими членами организации в общественных местах, государственных учреждениях и т. д. ", — сказал Новиков.
Он отметил, что подобные заявления образуют отдельную категорию информационно-психологических угроз для населения.
"Соответственно, в лучшей ситуации оказываются те государства, которые располагают качественной системой санитарно-эпидемиологического контроля, технологиями выявления заболевших граждан и их своевременного лечения", — добавил руководитель АТЦ СНГ.
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В мире , Андрей Новиков , ИТАР-ТАСС , Москва
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