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Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. Фрагменты встречи были показаны на телеканале «Беларусь 1».
«Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. (…) Думаю, вот, сейчас ребята выведут — 1921-й год, Рижский договор (на экране появляется карта "Межы Беларусi — 1921-1946" — прим. «Ленты.ру»). Видите, вот эта розовая полосочка. Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России», — сказал белорусский лидер об угрозе распада страны.
Он напомнил, что в 1939-м граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска. По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими.
«Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте», — заявил президент.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Lenta.ru
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