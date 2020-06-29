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Одержимую педагогом студентку поймали на слежке с помощью функции в соцсети 

Lenta.ru 47 минут назад
Одержимую педагогом студентку поймали на слежке
Фото: Depositphotos
Пользовательница Reddit с ником z_planet поделилась историей о том, как годами следила за своим университетским преподавателем в интернете. Девушка была уверена, что все ее действия анонимны, однако позже случайно обнаружила, что он знал о ее преследовании.
По словам автора поста, она влюбилась в преподавателя, который выглядел как обычный мужчина средних лет. Девушка была настолько одержима педагогом, что для сталкинга специально завела профиль в LinkedIn. Она ежедневно просматривала страницу преподавателя и не знала о функции этой соцсети — пользователи получают уведомления о тех, кто посещал их страницу.
Спустя несколько лет она начала использовать соцсеть по прямому назначению и обнаружила, что LinkedIn сообщает о том, кто заходил на страницу пользователя. После этого автор поста осознала, что ее университетский преподаватель давно разоблачил ее, потому что получал уведомление каждый раз, когда она обновляла его профиль.
Девушка призналась, что иногда преследуемый педагог странно смотрел на нее, однако она отгоняла от себя параноидальные мысли. Она успокаивала себя и говорила, что он не может догадаться об одержимости своей студентки.
В комментариях некоторые пользователи с ужасом признались, что тоже не знали о том, что LinkedIn отправляет уведомление о просмотре странице. Многие отметили, что считают это серьезным минусом соцсети и перечислили другие претензии к LinkedIn.
Ранее в июне другая пользовательница Reddit рассказала о том, как пожаловалась на 50-летнего преподавателя, который регулярно отпускал непристойные шутки в ее адрес. Девушка решила принять меры после того, как мужчина сообщил, что думал о ней при просмотре порно с лесбийской оргией.
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