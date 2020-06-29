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Самому старому мэру Франции не удалось занять пост в девятый раз подряд 

ТАСС и ещё 1 39 минут назад
Старейший мэр Франции лишился поста
Фото: © EPA
Мэр коммуны Сен-Сюрен-сюр-Лиль Марсель Бертоме, в свои 98 лет являвшийся старейшим градоначальником Франции, потерял шансы на получение девятого подряд мандата на следующие шесть лет. Согласно обнародованным в воскресенье данным МВД, он проиграл второй тур муниципальных выборов своей бывшей заместительнице.
Эвелин Лавор-Кардона, которая моложе Бертоме на 26 лет, обошла его с минимальным отрывом. Она набрала более 46% голосов, в то время как ее визави заручился поддержкой 44% избирателей.
Бертоме, бывший майор ВВС и участник Второй мировой войны, вот уже полвека являлся бессменным главой администрации Сен-Сюрен-сюр-Лиль. На протяжении политической карьеры он уделял большое внимание патриотическому воспитанию и выступал против однополых браков. При этом население коммуны в его бытность мэром увеличилось примерно в полтора раза. О желании отпраздновать столетие в кресле градоначальника он предупредил задолго до выборов 2020 года.
"Возраст сейчас ничего не решает, можно быть дураком в 20 лет и сознательным в 98", — прокомментировал Бертоме свое выдвижение.
Наступление левых и экологистов
Возглавлявший на протяжении почти четверти века администрацию Марселя выходец из правоцентристской партии "Республиканцы" Жан-Клод Годен также ушел в добровольную отставку. Однако кандидат от этой же партии Мартин Вассаль, заручившаяся поддержкой 80-летнего градоначальника, пришла к финишу лишь второй. Победу же одержал представитель левых — кандидат от движения "Марсельская весна" Мишель Рубироля.
Бывший министр внутренних дел страны Жерар Колон расстался с креслом мэра Лиона, второго по значению города Франции. Он возглавлял администрацию этого мегаполиса с 2001 по 2017 год, лишь на год оставив пост ради работы в правительстве. Через год он опять вернулся в Лион на привычную должность. Однако в первом туре выборов, состоявшемся 13 марта, он занял лишь четвертое место. Поддержанный им кандидат от "Республиканцев" серьезно уступил во втором туре представителю экологистов Грегори Дусе.
Победа досталась партии "Европа — Экология — "Зеленые" (EELV) и в Бордо, долгое время считавшемся цитаделью правоцентристов. 28 июня новым главой городской администрации был избран кандидат EELV Пьер Юрмик. В то же время Лилль устоял под натиском "зеленых": там мандат мэра вновь получит социалистка Мартин Обри, которая возглавляет этот город уже больше 19 лет.
Правящей же партии "Республика на марше" не удалось в условиях пандемии укрепить свои позиции, поскольку ее политики были заняты проблемами на национальном уровне. Почти во всех крупных городах, включая Париж, партию ждала череда неудач. Лишь в Гавре победу одержал премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Глава правительства пока не стал публично высказываться насчет предстоящих планов. Однако ранее он допустил, что может покинуть премьерское кресло в случае избрания мэром, но оставляет это решение на усмотрение президента Франции Эмманюэля Макрона. В то же время Филипп дал понять, что готов продолжать управлять правительством, предоставив реализацию предвыборных обещаний в Гавре своей команде.
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Комментарии
В мире , Мартин Обри , Партия "Республиканцы" , Марсель , Франция
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