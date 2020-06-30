В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19 

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Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 498, 12 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 262 новых случаях и четырех летальных исходах.

По информации института, всего в Германии выявили 194 259 человек, заразившихся коронавирусом. Всего скончались 8973 заболевших, выздоровели примерно 179,1 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 400), Северном Рейне-Вестфалии (43 066) и Баден-Вюртемберге (35 620). В Берлине зарегистрированы 8220 случаев инфицирования.

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