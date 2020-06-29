"Вы, наверное, заметили, что идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту — Соединенным Штатам Америки. И это государство — Китайская Народная Республика. Там мощная ядерная держава… Они все делают независимо: они ворвались в космос, они освоили самое современное оружие. И эта экономика — по экспорту первая, по производству — вторая после Америки. Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились. Что такое потерять монополию? Это стать беднее", — заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье.

По словам Лукашенко, КНР уже встала вровень с США, и американцы "почувствовали опасность", начали "терять позиции". Как отметил белорусский лидер, началась торговая война, которая "себя очень показала в прошлом году и начале этого".

Глава государства признался, что иногда симпатизирует президенту США Дональду Трампу , но не может согласиться с тем, что тот "открыл все фронты и воюет со всем миром".

"Когда его госсекретарь (Майк Помпео — ред.) был у меня, мы с ним обсуждали эту тему, и я ему задал вопрос, когда один на один встречались: "Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России?" В военном отношении Россия — страна мощная, и ядерное оружие (имеет — ред.)", — заметил Лукашенко.

По его словам, американцы активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают "раздрай" внутри страны.

Глава Белоруссии также упомянул об убийстве в США полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, после чего в этой стране начались протесты. Президент считает, что это происшествие стало лишь триггером, однако не причиной волнений. Он пояснил, что мощная страна показала неспособность бороться с пандемией коронавируса COVID-19, и 60 миллионов человек остались без работы — преимущественно темнокожие.