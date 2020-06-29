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США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко 

РИА Новости и ещё 3 22 минуты назад
«Зачем вы открыли фронт против России?»
Фото: © Sputnik
США и КНР ведут серьезную борьбу за передел мира, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вы, наверное, заметили, что идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту — Соединенным Штатам Америки. И это государство — Китайская Народная Республика. Там мощная ядерная держава… Они все делают независимо: они ворвались в космос, они освоили самое современное оружие. И эта экономика — по экспорту первая, по производству — вторая после Америки. Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились. Что такое потерять монополию? Это стать беднее", — заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи показал телеканал "Беларусь 1" в воскресенье.
По словам Лукашенко, КНР уже встала вровень с США, и американцы "почувствовали опасность", начали "терять позиции". Как отметил белорусский лидер, началась торговая война, которая "себя очень показала в прошлом году и начале этого".
Глава государства признался, что иногда симпатизирует президенту США Дональду Трампу, но не может согласиться с тем, что тот "открыл все фронты и воюет со всем миром".
"Когда его госсекретарь (Майк Помпео — ред.) был у меня, мы с ним обсуждали эту тему, и я ему задал вопрос, когда один на один встречались: "Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России?" В военном отношении Россия — страна мощная, и ядерное оружие (имеет — ред.)", — заметил Лукашенко.
По его словам, американцы активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают "раздрай" внутри страны.
Глава Белоруссии также упомянул об убийстве в США полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, после чего в этой стране начались протесты. Президент считает, что это происшествие стало лишь триггером, однако не причиной волнений. Он пояснил, что мощная страна показала неспособность бороться с пандемией коронавируса COVID-19, и 60 миллионов человек остались без работы — преимущественно темнокожие.
"Кто бы мог подумать, что эта мощная держава не выдержала этого напора. Ко времени задать вопрос: эта пандемия — это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Вы подумайте. То есть не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир и "пристегнули" к себе другие страны? Основа — экономика… Главная причина этого конфликта лежит в экономике. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает. Начали делить существующие", — высказал мнение Лукашенко.
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Комментарии 6
В мире , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Китай , США
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