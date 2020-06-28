Лукашенко пообещал «интересные выборы» в Белоруссии 

Предстоящие выборы президента Белоруссии будут "очень интересными", заявил действующий глава государства Александр Лукашенко . Об этом сообщает "БелТА".

"Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", — отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в Белоруссии "идет спокойное расшатывание обстановки", которое, при отсутствии упреждающих мер, может привести к "майдану", а через него — к "беспорядкам, волоките вплоть до обращения к иностранному государству".