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Лукашенко пообещал «интересные выборы» в Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Лукашенко пообещал «интересные выборы» в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Предстоящие выборы президента Белоруссии будут "очень интересными", заявил действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".
"Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", — отметил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время в Белоруссии "идет спокойное расшатывание обстановки", которое, при отсутствии упреждающих мер, может привести к "майдану", а через него — к "беспорядкам, волоките вплоть до обращения к иностранному государству".
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