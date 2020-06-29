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Лукашенко о ситуации в Белоруссии: «Идёт спокойное расшатывание обстановки» 

News.ru и ещё 5 47 минут назад
«Идет спокойное расшатывание обстановки»
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая ситуацию в стране, заявил, что некоторые люди пытаются расшататься обстановку перед выборами.
Идёт спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Всё начинается постепенно. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом. Через майдан — беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут, — отметил глава государства во время встречи с активом Минской области в Солигорске.
По его словам, он переживает за страну, поэтому предпринимает предупредительные меры. Он утверждает, что недовольные граждане хотят вернуться к Конституции 1994 года. Его это удивляет.
Всё на народ перекинулось: забастовки, талоны. Вы хотите туда вернуться? Возвращайтесь — без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли, — подчеркнул политик.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).
Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.
Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.
Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.
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В мире , Александр Лукашенко , Газпромбанк , Газпром , Центризбирком России , ФСИН , Солигорск
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