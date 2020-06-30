Пандемия ускорилась: ВОЗ выступила с предупреждением

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что масштабы пандемии коронавируса COVID-19 в мире не уменьшаются, а растут. При этом он признал, что многие страны добились определенного прогресса в борьбе с инфекцией.

Пандемия коронавируса COVID-19 еще далека от завершения, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

Более того, по его словам, пандемия усиливается в последнее время, сообщает Reuters.

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но реальность такова, что пандемия совсем не близится к окончанию. Хотя многие страны добились определенного прогресса в глобальном масштабе, пандемия на самом деле ускоряется», — сказал Тедрос.

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«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда Россия откроет свои границы.

«Я не знаю. Мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более 15, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН», — отметил министр.

По словам Лаврова, в настоящее время Россия оценивает условия для возобновления сообщения с другими государствами. Эта информация будет переправляться в другие профильные структуры, которые определят уровень опасности открытия границ с теми или иными странами.

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По его словам, мировому сообществу необходимо сотрудничать для того, чтобы эффективно препятствовать распространению вируса.

«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — отметил глава России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент добавил, что допускать, думать и прикидывать могут специалисты, но властям «важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты».

«Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — уточнил Путин, предположив, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего не выйдет.

Он добавил, что для успешной борьбы с коронавирусом мировому сообществу необходимо объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения.

«Для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. Это покушение с абсолютно негодными средствами», — обратил внимание президент России.

Путин полагает, что «нужно делать то, что ведет нас к избавлению от этой угрозы».

«Здесь, на этом пути нас ждет успех, а не на пути конфронтации», — сказал президент РФ.

Вспышка коронавируса произошла в китайском мегаполисе Ухань в декабре прошлого года. Затем эта инфекция нового типа распространилась по всему миру. В настоящее время выявлено свыше 10 млн случаев коронавируса.

Умерли более 502 тыс., выздоровели 5,5 млн человек. Больше всего от вируса пострадали США, где выявлены 2 млн 615 тыс. носителей вируса. Умерли более 128 тыс. американцев, выздоровели 1 млн 81 тыс. пациентов.

Самыми страшными в России оказались первые полтора месяца эпидемии коронавируса. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова

«Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными», — сказала вице-премьер.

По словам чиновницы, все в правительстве сильно переживали из-за ситуации с COVID-19 и прочих неурядиц, принимая работу близко к сердцу.

«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — пояснила Голикова.

Она добавила, что завезли коронавирус в Россию не из Китая — первый «импортированный» случай был из Италии.