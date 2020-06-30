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ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса 

Газета.Ru и ещё 70 4 часа назад
Пандемия ускорилась: ВОЗ выступила с предупреждением
Фото: ТАСС
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что масштабы пандемии коронавируса COVID-19 в мире не уменьшаются, а растут. При этом он признал, что многие страны добились определенного прогресса в борьбе с инфекцией.
Пандемия коронавируса COVID-19 еще далека от завершения, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.
Более того, по его словам, пандемия усиливается в последнее время, сообщает Reuters.
«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но реальность такова, что пандемия совсем не близится к окончанию. Хотя многие страны добились определенного прогресса в глобальном масштабе, пандемия на самом деле ускоряется», — сказал Тедрос.
Европа, планирующая постепенное открытие внешних границ с 1 июля, не рассматривает возможность допуска российских граждан из-за более высокой статистики заболеваемости в РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
При этом он не смог ответить на вопрос, когда Россия откроет свои границы.
«Я не знаю. Мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более 15, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН», — отметил министр.
По словам Лаврова, в настоящее время Россия оценивает условия для возобновления сообщения с другими государствами. Эта информация будет переправляться в другие профильные структуры, которые определят уровень опасности открытия границ с теми или иными странами.
«Нет оснований» говорить о том, что коронавирус был «кем-то вброшен», заявил ранее президент России Владимир Путин.
По его словам, мировому сообществу необходимо сотрудничать для того, чтобы эффективно препятствовать распространению вируса.
«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — отметил глава России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Президент добавил, что допускать, думать и прикидывать могут специалисты, но властям «важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты».
«Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — уточнил Путин, предположив, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего не выйдет.
Он добавил, что для успешной борьбы с коронавирусом мировому сообществу необходимо объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения.
«Для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. Это покушение с абсолютно негодными средствами», — обратил внимание президент России.
Путин полагает, что «нужно делать то, что ведет нас к избавлению от этой угрозы».
«Здесь, на этом пути нас ждет успех, а не на пути конфронтации», — сказал президент РФ.
Вспышка коронавируса произошла в китайском мегаполисе Ухань в декабре прошлого года. Затем эта инфекция нового типа распространилась по всему миру. В настоящее время выявлено свыше 10 млн случаев коронавируса.
Умерли более 502 тыс., выздоровели 5,5 млн человек. Больше всего от вируса пострадали США, где выявлены 2 млн 615 тыс. носителей вируса. Умерли более 128 тыс. американцев, выздоровели 1 млн 81 тыс. пациентов.
Самыми страшными в России оказались первые полтора месяца эпидемии коронавируса. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
«Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными», — сказала вице-премьер.
По словам чиновницы, все в правительстве сильно переживали из-за ситуации с COVID-19 и прочих неурядиц, принимая работу близко к сердцу.
«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — пояснила Голикова.
Она добавила, что завезли коронавирус в Россию не из Китая — первый «импортированный» случай был из Италии.
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В мире , Статьи , Ситуация в мире , Татьяна Голикова , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ВОЗ , ШОС , Правительство РФ , Russia Today , Reuters , Бразилия , США
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