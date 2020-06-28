Число случаев коронавируса в мире превысило 9,8 млн

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Свыше 189 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, за минувшие сутки в мире выявлено 4612 летальных исходов, общее число скончавшихся от коронавируса составило 495 760. Число заболевших с начала эпидемии достигло 9 843 073, за последние сутки — 189 077.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.