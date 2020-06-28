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Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Трамп нарушил обещание и уехал играть в гольф
Фото: AP Photo / Damian Dovarganes
Президент США Дональд Трамп все-таки отправился в субботу на поле для гольфа, хотя ранее обещал быть в Вашингтоне ради "соблюдения законности и порядка" в городе, сообщают журналисты пула Белого дома.
Правда, поле он выбрал неподалеку от столицы — в своем гольф-клубе в штате Виргиния. Ранее президент отменил поездку на выходные на гольф в штат Нью-Джерси. После появления в СМИ предположений, что это могло быть вызвано сообщениями о росте числа случаев заражения коронавирусом там, Трамп объяснил, что это продиктовано заботой о порядке в Вашингтоне, где на минувшей неделе протестующие вновь устроили акцию в сквере перед Белым домом и пытались свергнуть с постамента установленную там статую.
Трамп известен своей любовью к гольфу. Обычно он проводит выходные на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде, однако последние месяцы глава государства мало покидал Белый дом из-за пандемии коронавируса. Недавно он возобновил выезды на публичные предвыборные мероприятия в другие штаты.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , США
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