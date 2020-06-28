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Советник Джонсона по нацбезопасности ушел в отставку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 36 минут назад
Советник Джонсона ушел в отставку
Фото: РИА Новости
Советник премьер-министра Британии по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку, сообщает в воскресенье британское правительство.
Уточняется, что Седвилла сменит Дэвид Фрост, в настоящий момент являющийся представителем Бориса Джонсона на переговорах с Евросоюзом. Имя нового секретаря кабмина пока не называется, передает ТАСС.
Ранее в Daily Telegraph сообщалось, что отставка Седвилла, о которой говорили уже несколько месяцев, станет частью крупных перестановок в кабинете министров Джонсона. Это позволит премьеру, представляющему Консервативную партию, установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой, в которой заняты 400 тыс. человек.
Ранее суд в США обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Напомним, Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком.
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В мире , Борис Джонсон , Марк Седвилл , Дэвид Фрост , Майкл Флинн , Дональд Трамп , ЕС , Консервативная партия , Daily Telegraph , ИТАР-ТАСС
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