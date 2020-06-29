Россию заподозрили в наличии компромата на Трампа 

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заподозрила Россию в наличии компромата на главу Белого дома Дональда Трампа . Своим мнением она поделилась в эфире ABC News. Видеозапись опубликована в Twitter телеканала.

Пелоси заявила, что американский лидер игнорирует любые обвинения в адрес Москвы

«Не знаю, что у русских есть на него в политическом, личном или финансовом плане, но он хочет игнорировать все», — отметила политик.

По словам Пелоси, российская сторона «не оправилась от унижения, которое она испытала в Афганистане». Спикер считает, что Москва «отыгрывается» на американских войсках. Она добавила, что Трампу следовало получить больше информации об этом, «вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал».