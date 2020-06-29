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Россию заподозрили в наличии компромата на Трампа 

Lenta.ru и ещё 7 9 минут назад
Россию заподозрили в наличии компромата на Трампа
Фото: Andrew Harnik / АР
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заподозрила Россию в наличии компромата на главу Белого дома Дональда Трампа. Своим мнением она поделилась в эфире ABC News. Видеозапись опубликована в Twitter телеканала.
Пелоси заявила, что американский лидер игнорирует любые обвинения в адрес Москвы.
«Не знаю, что у русских есть на него в политическом, личном или финансовом плане, но он хочет игнорировать все», — отметила политик.
По словам Пелоси, российская сторона «не оправилась от унижения, которое она испытала в Афганистане». Спикер считает, что Москва «отыгрывается» на американских войсках. Она добавила, что Трампу следовало получить больше информации об этом, «вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал».
Ранее спецслужбы США заявили, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. Отмечалось, что таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами.
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В мире , Политика , Дональд Трамп , Талибан , Конгресс США , телеканал АВС
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