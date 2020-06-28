Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пелоси подозревает, что у России есть компромат на Трампа 

Газета.Ru и ещё 6 3 часа назад
Пелоси подозревает, что у России есть компромат на Трампа
Фото: РИА Новости
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предполагает, что игнорирование президентом страны Дональдом Трампом "проступков" России объясняется наличием у российской стороны компромата на американского лидера. Об этом она заявила в интервью ABC News.
"Я не знаю, что у России есть на президента в политическом, личном или другом плане, но он хочет игнорировать российские проступки", — заявила Пелоси.
Она сочла "совершенно возмутительным", что Трамп не ответил на отчеты разведки о связи России с радикальным движением "Талибан" в Афганистане. Кроме того, спикер назвала Трампа "подарком" для России и российского президента Владимира Путина.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в американской разведке написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан" также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко пообещал "интересные выборы" в Белоруссии Лукашенко пообещал "интересные выборы" в Белоруссии В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение Иранские врачи ожидают, что пандемия продлится три года Иранские врачи ожидают, что пандемия продлится три года
Комментарии 4
В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Талибан , телеканал АВС , New York Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали…
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали…
В РПЦ прокомментировали нападение на Собчак
В РПЦ прокомментировали нападение на Собчак
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
04:54
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
Политика Статьи
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение