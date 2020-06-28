Пелоси подозревает, что у России есть компромат на Трампа 

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предполагает, что игнорирование президентом страны Дональдом Трампом "проступков" России объясняется наличием у российской стороны компромата на американского лидера. Об этом она заявила в интервью ABC News.

"Я не знаю, что у России есть на президента в политическом, личном или другом плане, но он хочет игнорировать российские проступки", — заявила Пелоси.

Она сочла "совершенно возмутительным", что Трамп не ответил на отчеты разведки о связи России с радикальным движением "Талибан" в Афганистане. Кроме того, спикер назвала Трампа "подарком" для России и российского президента Владимира Путина

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в американской разведке написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан" также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.