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Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 43500
Фото: AP Photo / Frank Augstein
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 36 до 43 500 человек, количество заболевших увеличилось на 901 до 311 151, следует из сообщения минздрава страны.
Днем ранее рост числа жертв за сутки составлял 100 человек, заболевших — 890.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Великобритания
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