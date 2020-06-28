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Киска уходит из политики 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Киска уходит из политики
Фото: andrejkiska/instagram.com
Экс-президент Словакии, а сейчас действующий председатель парламентской правой партии «За людей» Андрей Киска решил оставить деятельность на политической арене страны. Его заявление прозвучало в эфире Словацкого радио.
Причиной данного решения стали проблемы со здоровьем.
Состояние здоровья мне более не позволяет оставаться в политике, — рассказал Киска.
Он отметил, что 29 июня ему предстоит уже вторая операция на сердце из-за аритмии. Заболевание причиняет политику сильный дискомфорт уже более пяти лет и поэтому Киска принял решение не бороться за пост председателя партии на предстоящем в августе отчётно-выборном съезде.
Сейчас у партии «За людей» 12 из 150 кресел в парламенте Словакии и пост министра юстиции в правительстве республики.
Как писал NEWS.ru, 24 июня президент Словакии Зузана Чапутова самоизолировалась после того, как сотрудник её канцелярии пообщался с заболевшим коронавирусом человеком.
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В мире , Андрей Киска , Словакия
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