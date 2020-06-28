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Трамп назвал причину исключения России из G8 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон. Такую причину назвал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter.
«Россия полностью переиграла его [Джо Байдена] и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России», — написал Трамп.
Ранее 28 июня сообщалось, что кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива. Он также обвинил Трампа в том, что тот несколько месяцев знал об этом опасном для Вашингтона взаимодействии и не ввел никаких санкций за грубейшее нарушение международного права.
Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада.
Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Та продолжила свое существование в формате G7.
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В мире , Видео , Политика , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , New York Times , Москва , США
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