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Трамп объявил о прекращении актов вандализма в США 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Трамп объявил о прекращении актов вандализма в США
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.
«После введения очень сильного тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто оскверняет памятники, статуи и другое. Когда по всей стране стали задерживать множество людей, вандализм полностью прекратился», — написал Трамп в своем Twitter.
Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.
Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.
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В мире , Фрэнсис Скотт , Теодор Рузвельт , Дональд Трамп , США
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