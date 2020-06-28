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Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять», — сказал глава государства.

«Страна.ua» пишет, что, «согласно статье 133 Конституции, в административном отношении территория Украины включает 27 регионов: 24 области, Автономную Республику Крым и два города, имеющие специальный статус — Киев и Севастополь».

Осенью прошлого года в пресс-службе Зеленского дважды перепутали Латвию и Литву. Так, в октябре на официальной странице президента Украины в Facebook был опубликован пост с фотоснимками с визита Зеленского в Латвию. Однако подпись гласила, что он был в Литве. В ноябре пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а после объяснила это троллингом.