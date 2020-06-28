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ЕС открывает границы не для россиян 

Майк Габриелян 30 минут назад
Россиянам запретили Европу
Фото: EPA
ЕС откроет границы для граждан стран, эпидемиологическая обстановка в которых не хуже, чем в Европе. Власти Евросоюза близки к завершению составления списка стран, гражданам которых будет разрешено вновь въехать в Европу, возможно, с конца следующей недели. Об этом сообщает France 24.
В Евросоюз по-прежнему не пустят граждан США, России, Индии, Китая, Бразилии и ряда других стран.
При открытии границ в Брюсселе руководствуются не только эпидемиологической обстановкой в каждой стране, но и тем, вводила ли она запрет на въезд граждан ЕС.
Например, в США ситуация с эпидемией остается сложной. По оценкам экспертов, более 15 миллионов американцев ежегодно путешествуют в Европу. Около 10 миллионов европейцев ежегодно пересекают Атлантику для отдыха и бизнеса. Новый запрет нанесет еще один удар по обескровленной вирусом экономике ЕС и США.
Ранее в Брюсселе составили предварительный список стран, граждане которых смогут въезжать в Евросоюз. Туда вошли Австралия, Канада, Южная Корея, Япония, некоторые страны Северной Африки. В список не попали США, Россия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Китай.
Ранее «Рамблер» сообщал, что учёные Каталонии узнали шокирующую правду о коронавирусе.
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В мире , ЕС
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