Россиянам запретили Европу

ЕС откроет границы для граждан стран, эпидемиологическая обстановка в которых не хуже, чем в Европе. Власти Евросоюза близки к завершению составления списка стран, гражданам которых будет разрешено вновь въехать в Европу, возможно, с конца следующей недели. Об этом сообщает France 24.

В Евросоюз по-прежнему не пустят граждан США, России, Индии, Китая, Бразилии и ряда других стран.

При открытии границ в Брюсселе руководствуются не только эпидемиологической обстановкой в каждой стране, но и тем, вводила ли она запрет на въезд граждан ЕС.

Например, в США ситуация с эпидемией остается сложной. По оценкам экспертов, более 15 миллионов американцев ежегодно путешествуют в Европу. Около 10 миллионов европейцев ежегодно пересекают Атлантику для отдыха и бизнеса. Новый запрет нанесет еще один удар по обескровленной вирусом экономике ЕС и США.

Ранее в Брюсселе составили предварительный список стран, граждане которых смогут въезжать в Евросоюз. Туда вошли Австралия, Канада, Южная Корея, Япония, некоторые страны Северной Африки. В список не попали США, Россия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Китай.