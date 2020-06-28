Россиянам отказали в Европе

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ЕС открывает границы 1 июля, но не для россиян 

+1 29 минут назад
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Фото: EPA
Европейские чиновники готовятся открыть границы для граждан тех стран, где эпидемиологическая обстановка не хуже, чем в Европе. Таким образом, доступ в Евросоюз будет по-прежнему закрыт для граждан США, России, Бразилии и стран, где пандемию пока не удалось подавить.
Как сообщает издание France 24, при открытии границ для граждан определенного государства чиновники ЕС руководствуются двумя критериями: насколько успешно в этом государстве справляются с коронавирусом и вводило ли это государство ограничения по въезду граждан ЕС. В Еврокомиссии считают, что следует сохранить ограничения для въезда из тех стран, где ситуация с коронавирусом хуже, чем в ЕС. За последние две недели в среднем по Европе коронавирусом заразились 16 человек на каждые 100 тыс. населения, тогда как в некоторых странах этот показатель значительно выше.
Власти ЕС готовятся открыть свои границы для иностранцев с 1 июля. Европейские дипломаты отметили, что публикация официальных критериев и списка стран ожидается 29 или 30 июня. Однако уже сейчас эксперты заявляют, что граждане таких стран как США, Бразилия и Россия вряд ли получат доступ на территорию «шенгенской зоны», в которую входят все страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
26 июня послы стран-членов ЕС приняли решение снять ограничения на перемещение с Австралией, Канадой, Республикой Корея, Японией, Новой Зеландией, Руандой, Таиландом, Уругваем, Алжиром, Марокко, Тунисом, Черногорией, Сербией и Грузией. В предварительный список не вошли США, Россия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Китай.
Ожидается, что 1 июля также начнется свободное перемещение и между самими странами «шенгенской зоны», где раньше действовали ограничения.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Бразилия , США
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