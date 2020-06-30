В Грузии число случаев COVID-19 достигло 928 

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Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 2 и достигло 928, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования — 928, выздоровели 794 человека, смертельных случаев — 15", — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 2809 человек, под наблюдением в стационарах — 229 пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.