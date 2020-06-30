Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 928 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 928
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 2 и достигло 928, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования — 928, выздоровели 794 человека, смертельных случаев — 15", — говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 2809 человек, под наблюдением в стационарах — 229 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Трамп назвал причину исключения России из G8 Трамп назвал причину исключения России из G8 У россиян началась сокращенная рабочая неделя У россиян началась сокращенная рабочая неделя
В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Видео
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение