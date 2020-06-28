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Сенатор США потребовал ввести новые санкции против России 

Газета.Ru 2 часа назад
Американский сенатор от штата Нью-Джерси и демократ Боб Менендес призвал Сенат проголосовать за введение новых санкции в отношении России.
Он сделал это заявление на фоне публикации The New York Times, которая сообщила о якобы участии РФ в убийстве американский военных в Афганистане. Эта новость вызвала поток вопросов у законодателей в Вашингтоне, которые захотели получить ответы.
Мендес заявил в Twitter, что если президент США Дональд Трамп "отказывается привлечь российского коллегу Владимира Путина к ответственности за финансирование терроризма против американских войск в Афганистане", то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность.
"Мое предложение о санкциях против РФ вышло в декабре и ждет голосования", — напомнил он.
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , New York Times
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