Американский сенатор от штата Нью-Джерси и демократ Боб Менендес призвал Сенат проголосовать за введение новых санкции в отношении России

Он сделал это заявление на фоне публикации The New York Times, которая сообщила о якобы участии РФ в убийстве американский военных в Афганистане. Эта новость вызвала поток вопросов у законодателей в Вашингтоне, которые захотели получить ответы.

Мендес заявил в Twitter, что если президент США Дональд Трамп "отказывается привлечь российского коллегу Владимира Путина к ответственности за финансирование терроризма против американских войск в Афганистане", то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность.