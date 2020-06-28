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Число случаев коронавируса в Сербии превысило 14 тысяч 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Число случаев коронавируса в Сербии превысило 14 тысяч
Фото: Reuters
За сутки в Сербии выявили 254 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число больных достигло 14 046.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что в стране за сутки умерли три человека, таким образом число летальных исходов от коронавируса в Сербии возросло до 270.
По данным агентства, суточные показатели смертности и заболеваемости в стране вернулись к уровням конца апреля.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Сербии Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В мире , Александр Вулин , Министерство обороны , Сербия
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