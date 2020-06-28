Число случаев коронавируса в Сербии превысило 14 тысяч 

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За сутки в Сербии выявили 254 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число больных достигло 14 046.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что в стране за сутки умерли три человека, таким образом число летальных исходов от коронавируса в Сербии возросло до 270.

По данным агентства, суточные показатели смертности и заболеваемости в стране вернулись к уровням конца апреля.