Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении 

RT на русском 8 минут назад
США решили помочь правительству Армении
Фото: Вид на Ереван РИА Новости
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект, который призван содействовать правительству Армении в борьбе с коррупцией в стране. К его реализации ведомство рассчитывает привлечь сторонние организации и малый бизнес. С контрактом ознакомился RT.
Как отмечается в документе, проект USAID рассчитан на пять лет. Он должен быть направлен на создание условий, в которых сокращались бы возможности для коррупции.
«Стратегическое внимание в этом проекте будет сконцентрировано на укреплении способности правительства и негосударственных субъектов Армении реализовывать охватывающую всё общество антикоррупционную политику и на упрощении соответствующих процессов», — поясняют в американском агентстве.
На реализацию контракта Вашингтон готов выделить до $10 млн В рамках проекта также предполагается способствовать формированию нормативно-правовой базы в этой сфере. Предполагается, что в результате деятельности USAID в Армении будут введены новые законы.
«Не менее десяти нормативно-правовых и политических мер, нацеленных на противодействие коррупции, должны при поддержке правительства США быть оформлены в виде актов законодательной или исполнительной власти», — говорится в документе.
Ранее стало известно о планах Госдепартамента США развивать «культуру демократии» в Армении. Так, ведомство намеревалось поддержать усилия гражданского общества страны, направленные на повышение устойчивости населения к «негативному влиянию».
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
RT на русском: последние новости
Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о планах вернуть Крым В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о планах вернуть Крым
Комментарии 1
В мире , Госдеп США , Армения , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Где совесть?» Ролик с сыном Плющенко вызвал волну негатива
«Где совесть?» Ролик с сыном Плющенко вызвал волну негатива
Марат Башаров угодил под суд
Марат Башаров угодил под суд
Новое «нефтяное» зарево встает над Ближним Востоком
Новое «нефтяное» зарево встает над Ближним Востоком
Раскрыта тайна тату «Россия» у полицейского США
Раскрыта тайна тату «Россия» у полицейского США
Видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение